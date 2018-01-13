Зареченская школа получит грант в 500 тысяч рублей

На конкурсе зареченская школа представила проект «Интерактивный образовательный комплекс «ГородРобот», который предполагает развитие робототехники в образовательной организации, а также проведение мероприятий для школьников, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Благодаря победе школа № 218 получит грант в 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

Конкурс «Люди будущего» является частью всероссийской программы благотворительного фонда «Система», которая ориентирована на школьников и студентов, заинтересованных в изучении естественных и точных дисциплин, а также на преподавателей, которые хотят популяризировать науку и самосовершенствоваться.