Президиум Генсовета утвердил план первоочередных действий «Единой России»

В плане отмечается важность формирования корпуса наблюдателей для работы на избирательных участках, обеспечение выполнение программы партии и реализация проектов. Планируется создать кадровые лифты для региональных активистов на основе Межрегиональных координационных советов, определить максимально открытую модель проведения Единого дня предварительного голосования, совершенствовать работу общественных приемных партии.

Секретарь Генсовета Андрей Турчак напомнил, что на съезде «Единой России», который прошел в конце декабря прошлого года, делегаты приняли решение о поддержке Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ на выборах, назначенных на 18 марта.

«Также был озвучен ряд поручений в выступлениях председателя партии Дмитрия Медведева, и для реализации поручений мы разработали план мероприятий на ближайший период», — рассказал Турчак.

Кроме того, председатель партии высказал уверенность, что выборы главы государства должны быть абсолютно прозрачными и легитимными, и поручил для этого создать пул наблюдателей от «Единой России».

Особое внимание Медведев обратил на реализацию программы «Единой России», заявив, что ее выполнение является главной задачей на ближайшее время. По его мнению, этого можно достичь не только через проектную деятельность, но и с помощью других ресурсов: экспертной поддержки, привлечения специалистов и общественных организаций.

Председатель «Единой России» указал, что на особом контроле — исполнение майских указов президента, в том числе о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы. По его словам, партийцы не только обязаны обеспечивать их реализацию, закладывая необходимые средства в бюджет, но и следить за тем, чтобы не было задержек при выплате зарплат.

Председатель партии отметил и необходимость совершенствовать процедуру внутрипартийного предварительного голосования, выбрать для этого максимально открытую модель с участием всех зарегистрированных кандидатов.

По его мнению, необходимо уделить внимание партийной учебе. «Единая Россия» уже приступила к формированию обучающих программ. Кроме того, в каждом региональном отделении должен появиться свой специалист по мониторингу и работе в социальных сетях.

«Включить рядовых членов партии в перечень категорий, обучающихся по программам внутрипартийного обучения и разработать специальную программу обучения, направленную на развитие навыков работы с социальными медиа. Обеспечить во всех региональных отделениях Партии наличие специалистов, обладающих необходимой квалификацией и ответственных за работу с социальными медиа», — отмечается в плане.