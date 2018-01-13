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В России предложили вручать повестки призывникам по новым правилам

12 января в 16:22 550 просмотров
, сообщает Lenta.ru.

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В России внесли законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам, сообщает Lenta.ru.

Согласно законопроекту, повестку теперь можно будет отправить заказным письмом по почте, и она будет считаться врученной, если за ее получение распишется любой совершеннолетний член семьи призывника или иной уполномоченный сделать это человек.

Если же повестка придет позже указанной даты явки, призывник обязан самостоятельно посетить военкомат в течение трех дней. Если это произойдет после окончания призыва, то — до следующего набора новобранцев.

Правительство поддержало этот законопроект с рядом серьезных уточнений. Например, предложили убрать пункт, позволяющий вручать повестки третьим лицам.


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