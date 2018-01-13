ЕР утвердила открытую модель предварительного голосования

На заседании президиума генерального совета «Единой России» утвердили решение, которое определяет единую для всех населенных пунктов с численностью населения более 1 тыс. человек модель проведения Единого дня предварительного голосования (ПГ). Она будет максимально открытой и с участием всех зарегистрированных кандидатов.

Заместитель секретаря генерального совета партии Виктор Селиверстов напомнил, что на съезде председатель партии Дмитрий Медведев предложил определить открытую модель единого предварительного голосования для всех населенных пунктов численностью населения более тысячи человек.

«В случае принятия решения о проведении предварительного голосования в муниципальных образованиях с численностью населения более тысячи человек по второй, третьей и четвертой моделями требуется согласование с президиумом генерального совета», — пояснил он.

Также, по его словам, закреплен порядок, по которому выдвигаются участники ПГ.

«Это выдвижение по одномандатным округам, партийным округам и выдвижение по тому и другому округу в рамках территории этого избирательного округа», — уточнил Селиверстов.

Он также отметил, что основаниями для отказа в участии в ПГ будет являться «членство в иной политической партии, наличие судимости, наличие вкладов и иностранных счетов».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что открытая модель проведения Единого дня предварительного голосования — это лучший способ выявить действительно сильнейших кандидатов в том или ином регионе.

«Кроме того, речь идет о предотвращении скандалов и закулисных игр, исключении вмешательства админресурса», — считает Турчак.