Не так давно в Испании прошел двести шестой по счету розыгрыш ежегодной Рождественской лотереи, более известной у местных как Lotería de Navidad. Ее призовой фонд в этот раз составил 2,38 млрд евро. Победители лотереи сорвали действительно большой куш — El Gordo — в размере 4 миллионов евро. Тем не менее, обладая лишь десятыми частями билета под номером 71198, каждый получил по 400 тысяч евро.

Обычно итоги Lotería de Navidad начинают подводить в прямом утреннем эфире на главном канале ТВ Испании. В этот раз розыгрыш продлился довольно долго: счастливый номер был объявлен комиссии и зрителем практически в полдень. По давно сложившейся традиции шар с цифрой-победителем был извлечен учеником Сан-Ильдефонсо — самой старой школы Мадрида. Ее учащиеся каждый год объявляют суммы выигрыша и номера билетов-победителей, но не просто сухой фразой, а нараспев. Это соответствует духу Рождества.

«Десимо» — в переводе на русский «десятая часть» — были куплены в различных городах и деревушках, которые расположились более чем в десяти провинциях. Среди них — Сантандер, Малага, Кадис, а также многие другие. Интересен тот факт, что находящийся в Кантабрии Сантандер более 47 лет не мог похвастаться победителем в Рождественской лотерее. А вот город Вилальба, количество жителей которого не превышает и 15 тысяч, в этот раз оказался в центре внимания: его доля в лотерее составила 544 млн евро. При этом следует учесть то, что городок в провинции Луго имеет годовой бюджет в размере всего 7 миллионов евро!

У наиболее известных пунктов распространения билетов на Lotería de Navidad наблюдался стабильный успех. Мадридский Doña Manolita и La Bruxa d’Or, который находится в Сорте (Лерида) вновь смогли похвастаться победителями.

Второй приз, обозначенный номером 51244, был в размере 125 тысяч евро на каждую десятую часть. Третий и четвертый призы Рождественской лотереи равнялись 50 и 20 тысячам евро и имели номера 13378 и 61207 соответственно. Сумма пятого приза оказалась гораздо меньше — всего 6 тысяч евро. Для тех, чьи номера билетов совсем немного отличались от выигрышных, были приготовлены утешительные призы в размере двух тысяч евро (главный куш), 1250 евро — для второго приза, а также 960 евро — для третьего приза. Многие участники выиграли всего по 100 евро, а еще часть получила возврат в размере 20 евро. Такие условия действовали для тех игроков, у которых номера билетов заканчивались «восьмеркой». Испанцы любят принимать участие в лотереях ötös lottó.

Новейшие технологии позволили организаторам начать выплаты призов непосредственно в день проведения. Правда, только с 6 вечера. Стоит отметить, что такое происходит впервые в истории Lotería de Navidad. Тем не менее, отправка выигрышей продлится еще около трех месяцев. О поступившей на счет сумме легко узнать, проверив официальный сайт Рождественской лотереи.