ЕР предоставит свои площадки для сбора подписей

«Единая Россия» удовлетворила запросы волонтеров на проведение 14 января сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в общественных приемных председателя партии. Об этом заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак на заседании президиума генсовета.

«Я знаю, что и партийцы наши, и граждане задают вопросы, когда и куда можно прийти, чтобы поддержать самовыдвижение Владимира Путина. Для того чтобы сбор подписей прошел максимально комфортно и удобно для членов партии и ее сторонников, согласовали работу сборщиков 14 января в наших общественных приемных», — заявил Турчак.

Он также напомнил, что на прошедшем в декабре съезде делегаты приняли решение о всесторонней поддержке Путина в качестве своего кандидата. При этом он подчеркнул, что партия не занимается сбором подписей, не заставляет и не агитирует приходить на пункты сбора.

«Мы никого не агитируем, мы просто предоставляем такую возможность», — подчеркнул он.

Секретарь Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», член генерального совета Валерий Лидин также отметил многочисленные обращения от членов партии и ее сторонников.

«Было принято решение разрешить сбор подписей 14 января в региональной общественной приемной председателя партии. Хочу добавить, что прийти могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт», — рассказал Валерий Лидин.

Региональная общественная приемная расположена по адресу: г. Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, кабинет 112. Пункт сбора подписей в ней будет открыт с 9 часов утра до 19 вечера.