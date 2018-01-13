Пензенцы могут решить, какие улицы включить в программу ремонта

В Пензе прошло совещание проектного офиса по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» во главе с председателем регионального правительства Николаем Симоновым.

Председатель правительства Пензенской области поставил перед собравшимися задачу — провести аукционы на ремонтные работы до 31 марта, а также подчеркнул, что необходимую документацию нужно подготовить как можно скорее.

Министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев рекомендовал муниципальным заказчикам заранее продумать список улиц, которые можно будет отремонтировать в результате экономии денежных средств. Данную работу необходимо провести с учетом общественного мнения, пожелания жители агломерации могут оставлять на сайте «Открытая Пенза», сообщает пресс-служба министерства строительства области.

В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Пензенской агломерации планируется отремонтировать 130 километров автомобильных дорог. Кроме того, продолжится установка светофорных объектов, дорожных знаков, барьерного ограждения.

Какие дороги отремонтируют в Пензенской области в 2018 году можно узнать тут.