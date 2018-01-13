Пензенцев начали оповещать о предстоящей диспансеризации

Пензенцам начали приходить SMS-сообщения, звонки и письма с приглашением на диспансеризацию.

В первом квартале 2018 года страховые компании оповестят 85 579 человек.

«Если вы получили сообщение либо звонок от своей страховой компании, обязательно выслушайте, что говорит представитель, так как данная информация непосредственно касается вашего здоровья и реализации прав на бесплатную медицинскую помощь», — пояснила директор территориального фонда ОМС Елена Аксенова.

Диспансеризация взрослого населения является одним из приоритетных направлений государственной политики, она помогает выявить тяжелые заболевания на ранних стадиях, а также скорректировать факторы риска, которые приводят к развитию патологий.

Диспансеризация организуется раз в три года, за некоторым исключением. Флюорография легких, которая раньше проводилась один раз в три года, теперь будет проводиться раз в два года.

В 2018 году могут пройти бесплатную диспансеризацию граждане следующих годов рождения: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.

Вопросы о порядке проведения процедуры можно задать по телефону: 8−800−100−80−44.