В Пензе страховщики ОСАГО массово «засбоили»

С 1 января пензенцам должны выдавать полисы ОСАГО по новой форме, с QR-кодом. Однако, бланки новые, а проблемы старые: оформить документ в понравившейся компании может не получиться. Страховщики ссылаются на сбой в системе, который имеет какое-то загадочное происхождение и длится неделями.

В такой ситуации оказалась начинающий водитель Наталья (имя изменено).

«Хотела получить полис ОСАГО, обратилась в крупную страховую компанию, но там мне сказали: «Вы, конечно, можете приехать, и мы с вами все заполним, но не факт, что система вас пропустит, она у нас работает со сбоями». Я решила подождать, но через неделю услышала то же самое. Я так поняла, что не светит мне получить бумажный полис в этой организации, и пошла в другую», — рассказала она.

Дело было в конце декабря. Уже в новом году мы решили проверить этот факт и позвонили в эту же организацию, однако ответ получили аналогичный: «У нас — проблемы с системой, причин не знаем. Можете, конечно, приехать и попробуем оформить, но тут как повезет».

Про неполадки с системой, которые происходят регулярно «по независящим от нас причинам», сказали еще в ряде страховых и порекомендовали оформить электронный документ. В некоторых из них предложили написать заявление, его направят в Москву, где будут рассматривать в течение месяца, а только потом выдадут полис.

«Но полис вы точно получите, вам не откажут», — заверили страховщики.

Еще в одной крупной организации — другая проблема: нет бланков. Опять же причину уточнить отказались, и отправили оформлять электронный полис.

Автоюрист Екатерина Ткач подтвердила: такие случаи — не редкость.

«Бывает так, что сайт РСА [Российский союз автостраховщиков] подвисает, а без него оформить полис страховые организации не могут, потому что не рассчитывается бонус-малус [система тарифных коэффициентов, которая изменяет размер страховой премии, которую платит клиент в зависимости от его истории страховых случаев]. И бланки могут закончиться. Это объективные причины. Но это не может продолжаться долго. Если на сбои или отсутствие бланков ссылаются неделями, скорее всего, компания просто не хочет страховать. Крупные организации не могут быть без полиса больше месяца.

Вариант с заявлением, которое рассматривают 30 дней, законом предусмотрен, но водитель не пойдет на это: слишком долго ждать. Возможно, страховщики знают об этом и предлагают такой выход специально: может быть, им стало невыгодно оформлять полисы ОСАГО, может быть, хотят увеличить его стоимость, а может, это сговор. Причин такого поведения — множество», — объяснила Екатерина Ткач.

Что же делать автовладельцам? По словам автоюриста, есть несколько вариантов выхода из ситуации.

«Можно оформить электронный полис, можно обратиться с другую страховую организацию, цена полиса должна быть одинакова везде. Кроме того, вы имеете право написать заявление в страховую организацию, где хотите оформить полис, или направить претензию в Российский союз автостраховщиков, но рассматривать ее, скорее всего, будут долго», — объяснила она.

Справедливости ради отметим, что хоть страховые и жалуются то на сбои, то на отсутствие бланков, в оформлении электронного полиса не отказывают. Однако и здесь все может быть не так просто. Например, сайт может не справиться с нагрузкой и «лечь», из-за проблем с обменом данных между ГИБДД и РСА в базе могут отсутствовать сведения о регистрации автомобиля, проблемы с введением паролей и др.

О том, как не нарваться на мошенников при оформлении полиса ОСАГО, читайте здесь.