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Шесть пензенских школ получат гранты

12 января в 17:59 852 просмотра
, в Пензенской области определят шесть лучших школ, которые активно внедряют инновационные программы и достигают значительных успехов в работе.

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По инициативе губернатора Ивана Белозерцева, в Пензенской области определят шесть лучших школ, которые активно внедряют инновационные программы и достигают значительных успехов в работе.

Победители получат гранты на общую сумму два миллиона рублей для реализации проектов и повышения квалификации педагогов.

Для формирования рейтинга использовались таблицы, размещенные в личных кабинетах школ. Специальная рабочая группа по итогам двух месяцев проанализирует результаты и определит три сельские и три городские школы, сообщает пресс-центр областного правительства.

Победителям вручат 500, 300 и 200 тысяч рублей.

Впервые рейтинг проводили в 2015/2016 году. Победителями 2017 года стали школы села Норовка Нижнеломовского района, Русского Камешкира и села Индерка Сосновоборского района. Среди городских победителями признаны школа № 27, гимназии № 44 и № 6.

Гранты были направлены на реализацию проектов и повышение квалификации педагогов.


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