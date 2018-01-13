«Термодом» присоединяется к программе льготной ипотеки для молодых семей

В 2018 году «Термодом» присоединяется к программе государственной поддержки молодых семей.



Семья, в которой с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года появится на свет второй или третий ребенок, сможет купить квартиру в Спутнике в ипотеку и платить за нее всего 6% годовых в течение трех или пяти лет с момента его рождения. Если после вступления в программу в семье рождается еще один ребенок, срок действия льгот увеличивается до восьми лет.



Не стоит огорчаться и тем, кто уже приобрел жилье в компании «Термодом» и подпадает под действие госпрограммы: для них ипотечный кредит будет пересчитан.



В Городе Спутнике созданы условия для роста и развития детей. Действуют три детсада, инновационная школа на 1100 мест, открыты детский бассейн, развивающие центры, спортивные кружки и секции, парк аттракционов. В каждом дворе есть зона отдыха для детей, а в нескольких обустроены большие площадки, где могут одновременно играть десятки ребят.



На набережной Города Спутника регулярно проводятся детские праздники, где малыши играют с аниматором в игры, поют и танцуют, участвуют в конкурсах. Летом здесь каждый день работают батуты, паровозики, качели и карусели.



Мы хотим, чтобы как можно больше семей могли построить свою счастливую жизнь в Городе Спутнике, чтобы здесь чаще звучал детский смех, чтобы малыши росли в достойных условиях. Вступайте в госпрограмму, оформляйте документы и переезжайте в Город Спутник! Начните новую жизнь вместе с компанией «Термодом»!