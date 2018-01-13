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Пензенским рыбакам рассказали о правилах поведения на льду (видео)

12 января в 20:11 300 просмотров
, находиться на льду толщиной менее семи сантиметров опасно для жизни.

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В преддверии выходных сотрудники ГИМС предостерегают рыбаков от выхода на водоемы. По словам инспекторов, находиться на льду толщиной менее семи сантиметров опасно для жизни.

Сейчас толщина ледяного покрова — пять сантиметров. Во время рейда по Суре сотрудники отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Пензенской области раздали рыбакам памятки и рассказали о правилах поведения на льду и порядке действий в чрезвычайной ситуации.

«Рекомендуем жителям области не выходить на лед, где имеется течение. Уважаемые жители области, соблюдайте меры безопасности, не отпускайте детей на водоемы без присмотра, в случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101 или 112», — сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев, сообщает телеканал «Экспресс».


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