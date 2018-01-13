В. Володин: Создание оперативного штаба скорой медпомощи важно для региона

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин 12 января посетил Пензу, чтобы ознакомиться с ходом капитального ремонта корпуса областной станции скорой медицинской помощи. О проведенных работах в ходе осмотра объекта рассказал губернатор Иван Белозерцев.

В настоящее время работы находятся на финальном этапе: завершается внутренняя отделка помещений, ведется благоустройство территории. Здание готовят для ввода в эксплуатацию, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Это здание 20 лет находилось в аварийном состоянии, посещая областную станцию скорой медицинской помощи, вы обратили на него внимание, оказали помощь в реконструкции. От этого корпуса, когда его разобрали, осталось основание и стены по периметру. Потолки и перегородки были деревянные, объем работы проведен очень большой. Мы очень торопились закончить фасад и кровлю до наступления холодов. И нам это удалось», — рассказал Вячеславу Володину губернатор.

По словам главы региона, на завершение отделочных работ требуется месяц.

«Мебель и оборудование приобретены. Выделенных денег нам хватило на проведение капитального ремонта, и мы даже смогли сэкономить», — добавил он.

Спикер Госдумы РФ напомнил, что проект был реализован совместно, отметил его социальную значимость.

«Создание областного оперативного штаба скорой медицинской помощи очень важно для жителей региона. Хорошо, что удалось воссоздать его на одной территории — сохранить и реконструировать, а также практически построить новое здание, которое послужит выполнению этой задачи.

Тем более, удалось сэкономить, это говорит о правильном, компетентном подходе, эффективном расходовании средств. Вот такое отношение должно быть ко всем объектам социального назначения», — отметил Вячеслав Володин.

Иван Белозерцев сообщил, что в прошлом году в сельские лечебные учреждения пришли работать 550 медицинских работников, причем рекордное число, 78 сотрудников, — в систему скорой медицинской помощи.

«Придет больше, потому что условия будут совершенно другого уровня», — отреагировал Вячеслав Володин.

По его словам, в новом здании будут условия для отдыха персонала, и это очень важно.

После завершения строительных работ в обновленном здании будут размещены подразделения станции скорой медпомощи региона, единая диспетчерская служба и контакт-центр, а также территориальный центр медицины катастроф. Планируется, что в новом качестве реконструированное здание заработает в первом квартале 2018 года.

Напомним, ранее в ходе одного из визитов в Пензенскую область Вячеслав Володин обратил внимание на важность создания подобного объекта и реконструкции имеющегося здания, обещав оказать поддержку в этом вопросе. Глава федерального депутатского корпуса лично несколько раз посещал этот объект, осматривал помещения, общался с персоналом. При его содействии на осуществление проекта было выделено 220 миллионов рублей.