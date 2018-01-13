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Иван Белозерцев поздравил представителей СМИ с Днем российской печати

13 января в 09:17 298 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил журналистов региона с Днем российской печати.

«В нашей стране профессия журналиста — одна из самых востребованных и уважаемых. Вы не только рассказываете жителям Пензенской области о значимых событиях, о достижениях и успехах тружеников региона, но и способствуете формированию позитивного общественного мнения, сохранению нравственных ценностей, воспитанию достойного подрастающего поколения, организуете плодотворный диалог между властью и населением.

Лучших представителей журналистики Сурского края выгодно отличают несомненное профессиональное мастерство и компетентность, активная гражданская позиция, свой особый творческий почерк.

Выражаю уверенность, что и в дальнейшем вы будете неуклонно следовать в своей работе принципам оперативности, объективности и достоверности информации, оказывать действенную помощь своим читателям», — отмечается в поздравлении.

Глава региона пожелала представителям СМИ здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях.


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