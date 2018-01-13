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Пензенец видит большую проблему в повальном огораживании домов

13 января в 10:57 462 просмотра
, это лишь усугубляет проблему с парковками в областном центре.

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Житель Пензы обеспокоен повальным огораживанием территории многоэтажек. По его мнению, это лишь усугубляет проблему с парковками в областном центре.

«На Ставского, 4 была парковка — теперь она стала платная. Дома в центре да и в целом по городу (перечислять долго) огорожены заборами и шлагбаумами. Целая проблема — припарковаться на 5 минут и сходить в аптеку, так как все огорожено.

Ладно припарковаться — так и пешком пройти нельзя, обходить приходится целый километр забора вокруг домов», — написал он в «Жалобную книгу», попросив разобраться в проблеме.

Обращение редакция направила в администрацию Пензы. Также готовится расширенная публикация на эту тему.


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