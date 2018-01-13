Пензенцы спорят: нужно ездить по правилам или «по понятиям»?

В Пензе в группе « Автохам » в соцсети «ВК» разгорелась дискуссия о том, стоит ли водителем сообщать о нарушениях ПДД, которые они увидели на дороге, и выкладывать видео в Сеть.

Поводом для дискуссии стал ролик об очередном нарушении ПДД. Водитель поехал на запрещающий сигнал светофора. Возможно, нарушил правила и поворачивая налево из правого ряда (оценить сложно, так как не понятно, на какой улице это происходит).

Под постом количество комментарием подбирается к 50. Одна часть пользователей считает, что размещение таких видео — «стукачество»: если человек никому не помешал, то он ничего не нарушил. Однако большинство уверено, что правила едины для всех: если ездишь не соблюдая ПДД, то должен отвечать за это по закону.

«Закон для всех един. Если каждый будет ездить как хочет, а не по правилам, наступит хаос», — написал пользователь Михаил.

«Что за ПДД такое «Не помешал — не нарушил». А если тебе на парковке полмашины снесли, камер не было, а «стукачи» если и видели, будут молчать?» — отметил другой участник дискуссии.

Меж тем стоит напомнить, что закон для всех един. О том, как сейчас оформляется ДТП, и о правилах фиксации нарушений можно узнать здесь.