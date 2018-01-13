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В Пензе обокрали припаркованный фургон

13 января в 13:30 252 просмотра
, припаркованный на ул. Сузюмова. Забрали две аккумуляторные батареи, портативную рацию, набор слесарных инструментов, автономный фонарь, газовую горелку.

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В Пензе обчистили фургон, припаркованный на ул. Сузюмова. Забрали две аккумуляторные батареи, портативную рацию, набор слесарных инструментов, автономный фонарь, газовую горелку.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, к краже может быть причастен 55-летний местный житель.

«Мужчина дал признательные показания. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — отметили в пресс-службе.


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