В Пензе обокрали припаркованный фургон

В Пензе обчистили фургон, припаркованный на ул. Сузюмова. Забрали две аккумуляторные батареи, портативную рацию, набор слесарных инструментов, автономный фонарь, газовую горелку.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, к краже может быть причастен 55-летний местный житель.

«Мужчина дал признательные показания. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — отметили в пресс-службе.