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Виктор Кувайцев: Пензенские СМИ чутко реагируют на события

13 января в 15:33 418 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил журналистов с Днем российской печати.

«Сегодня благодаря современным технологиям информация мгновенно становится доступной. Ее достоверность, объективность, полнота, грамотность и оригинальность подачи зависит от качества работы журналистов.

Пензенские СМИ чутко реагируют на события, которые происходят в нашем городе, позволяют обществу и власти вовремя выявить и решить проблемы, требующие немедленного реагирования, участвуют в реализации социально значимых проектов, способствуют формированию имиджа Пензы и продвижению ее возможностей.

Искренне благодарен талантливым, активным и неравнодушным профессионалам своего дела, посвятившим себя служению интересам людей, за компетентность, широкую палитру независимых мнений и оценок, принципиальность и любовь к родному городу.

Желаю всем, кто связал свою жизнь с работой в информационном пространстве, новых творческих удач, смелых идей, успешных проектов, доверия читателей и зрителей, доброго здоровья, счастья и благополучия!» — отмечается в поздравлении.


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