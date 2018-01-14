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Белозерцев вместе с Володиным посетил Саратовскую область

13 января в 18:10 438 просмотров
осмотра реконструируемого здания областной станции скорой медицинской помощи отправились в Саратовскую область.

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и губернатор Иван Белозерцев после осмотра реконструируемого здания областной станции скорой медицинской помощи отправились в Саратовскую область.

Как сообщают саратовские СМИ, они прибыли в Ртищево, где губернатор Валерий Радаев проводил встречу с депутатами муниципальных образований.

Речь шла о проделанной работе и поставленных задачах.

Фотография: https://saratov.gov.ru/news/gubernator_tsifry_v_ekonomike_dolzhny_otrazhatsya_na_blagopoluchii_zhiteley/

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