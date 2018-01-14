Белозерцев вместе с Володиным посетил Саратовскую область

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и губернатор Иван Белозерцев после осмотра реконструируемого здания областной станции скорой медицинской помощи отправились в Саратовскую область.

Как сообщают саратовские СМИ, они прибыли в Ртищево, где губернатор Валерий Радаев проводил встречу с депутатами муниципальных образований.

Речь шла о проделанной работе и поставленных задачах.