Россия хочет принять чемпионат мира по хоккею в 2024 году

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что федерация хочет, чтобы чемпионат мира по этому виду спорта в 2024 году прошел в Санкт-Петербурге.

Об этом он сказал во время трансляции на YouTube матча за третье место женского молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) в Дмитрове, сообщает портал rsport.ria.ru.

«Как известно, юношеский чемпионат мира в этом году будет проходить в Челябинске и Магнитогорске. И еще мы хотим, чтобы взрослый чемпионат мира в 2024 году прошел в Санкт-Петербурге, там строится еще один стадион, улучшается инфраструктура. Предпосылки есть, постараемся добиться, чтобы чемпионат мира прошел у нас», — сказал Третьяк.