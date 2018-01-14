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Какие улицы очистят ото льда и снега 14 января

14 января в 10:43 456 просмотров
, где проводятся работы.

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14 января в Пензе продолжат очищать улицы ото льда и снега. Публикуем список дорог, где проводятся работы.

В этот день МУП «Пензадормост» планирует очистить тротуары по улицам Суворова, Октябрьской, Плеханова, Бакунина, Московской, Чехова, Пенза-3, Измайлова, Парковой, Тарханова, Антонова, пешеходные переходы по улицам Кирова, Московской, Красной.

Кроме того, будут приведены в порядок автопавильоны и территории, прилегающих к ним, на улицах Лермонтова, Красной, Кирова, Урицкого, Володарского, Пушкина, Плеханова, З. Космодемьянской, Бекешской, Суворова, 8 Марта, Карпинского, пр. Победы, Коммунистической, Окружной, Лесхозе.

Ранее о необходимости активней убирать снег и лед с улиц города говорил губернатор Иван Белозерцев.


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