Какие улицы очистят ото льда и снега 14 января

14 января в Пензе продолжат очищать улицы ото льда и снега. Публикуем список дорог, где проводятся работы.

В этот день МУП «Пензадормост» планирует очистить тротуары по улицам Суворова, Октябрьской, Плеханова, Бакунина, Московской, Чехова, Пенза-3, Измайлова, Парковой, Тарханова, Антонова, пешеходные переходы по улицам Кирова, Московской, Красной.

Кроме того, будут приведены в порядок автопавильоны и территории, прилегающих к ним, на улицах Лермонтова, Красной, Кирова, Урицкого, Володарского, Пушкина, Плеханова, З. Космодемьянской, Бекешской, Суворова, 8 Марта, Карпинского, пр. Победы, Коммунистической, Окружной, Лесхозе.

Ранее о необходимости активней убирать снег и лед с улиц города говорил губернатор Иван Белозерцев.