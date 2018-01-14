В Пензе стартовал зимний период обучения росгвардейцев (видео)

«В ходе занятия были доведены до личного состава требования обращения с оружием, боеприпасами, а также правила поведения при занятиях по физической подготовке, по огневой подготовке, полный охват всей жизнедеятельности нашего подразделения», — пояснил начальник группы профессиональной служебной и физической подготовки управления Росгвардии по Пензенской области Евгений Сигитов.
В учебной подготовке принял участие весь личный состав управления. Для сотрудников также провели занятие по обеспечению безопасности при управлении личным транспортом в зимний период и профилактике дорожно-транспортных происшествий, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».