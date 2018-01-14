В Пензе стартовал зимний период обучения росгвардейцев (видео)

В управлении Росгвардии по Пензенской области стартовал зимний период обучения сотрудников. В рамках занятий особое внимание уделено вопросам построения возможных алгоритмов взаимодействия с гражданами при выполнении задач по обеспечению общественного порядка и безопасности.

«В ходе занятия были доведены до личного состава требования обращения с оружием, боеприпасами, а также правила поведения при занятиях по физической подготовке, по огневой подготовке, полный охват всей жизнедеятельности нашего подразделения», — пояснил начальник группы профессиональной служебной и физической подготовки управления Росгвардии по Пензенской области Евгений Сигитов.

В учебной подготовке принял участие весь личный состав управления. Для сотрудников также провели занятие по обеспечению безопасности при управлении личным транспортом в зимний период и профилактике дорожно-транспортных происшествий, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».