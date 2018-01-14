Пензенские полицейские совершили «тихий подвиг» (видео)

Сдавая кровь — даруешь жизнь. В Пензе прошла акция по сдаче донорской крови. Ее участниками стали сотрудники областного управления МВД России. Мобильный пункт развернулся прямо на территории ведомства.

Нет, эти полицейские не отправляются в командировку или на какое-то служебное задание. Сотрудники регионального УМВД выстроились в очередь в мобильный пункт забора крови. Он развернулся прямо у центрального входа в здание управления. У правоохранителей наступил день донора. Перед процедурой врачи проверяют давление исправляются о самочувствии. У Бориса Шашкина показатели прекрасные. Командир отделения сдает кровь не реже двух раз в год.

«Считаю, что она нужна многим и у меня есть возможность сдать ее. Считаю, что каждый человек должен и обязан помогать свои товарищам, друзьям, родственникам, близким людям и для организма это полезно», — отметил командир отделения УМВД по Пензенской области Борис Шашкин.

В акции приняли участие около 60 человек. Всего сотрудники управления сдали более 20 литров крови.

«Надо понимать, что в настоящее время замены донорской крови не существует. Кровь, как вы все знаете, необходима больным и нуждающимся людям, поэтому их помощь в сдаче крови бесценна», — рассказал врач-трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Вячеслав Ерюшев.

Донорство крови называют «тихим подвигом». Люди, которые участвуют в таких акциях, без сомнения, — герои, потому что помогают спасать человеческие жизни. Сотрудники органов внутренних дел, чья профессия постоянно связана с риском для жизни и здоровья, признаются — быть донором для них — долг чести.

«Весь личный состав нашего управления прекрасно понимает всю значимость данного мероприятия, понимаем, что высока потребность именно в донорской крови, в ее компонентах для граждан, в том числе страдающими тяжелыми заболеваниями и поэтому каждый сотрудник действовал, в первую очередь, не как должностное лицо, а как гражданин, понимающий свою ответственность за судьбу своих соотечественников», — подчеркнул начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области Константин Фролов.

Такие централизованные акции проходят в Пензе регулярно. Мобильный пункт приезжает каждые полгода не только к региональному управлению МВД, но и к городскому отделению полиции, а также к областному управлению ГИБДД. Среди стражей порядка немало постоянных доноров, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».