Пензенцы активно ставят подписи в поддержку кандидатов в президенты

В Пензе продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина, который планирует участвовать в выборах главы государства как независимый кандидат.

14 января подписи собирают в пензенской приемной председателя правительства Дмитрия Медведева. Волонтеры признаются: участвовать в этой процедуре они стали, потому что чувствуют гражданскую ответственность.

«Я чувствую себя ответственным за судьбу будущих поколений. Только с сильным президентом наша страна сможет двигаться вперед», — рассказал Дмитрий Шлыков.

Не смогли остаться равнодушными и десятки горожан самого разного возраста — от 18-летних (ставить подписи в поддержку самовыдвиженцев могут только совершеннолетние) до пожилых людей. Для того, чтобы выразить свою поддержку, людям пришлось даже отстоять очередь.



«Мне кажется, главное — реальные дела, а не просто слова», — отметил горожанин Алексей Филимонов.



Также подписи собирают и другие самовыдвиженцы, чтобы принять участие в выборах президента, которые пройдут 18 марта. Среди них — Максим Сурайкин от партии «Коммунисты России», Сергей Бабурин от партии «Российский общенародный союз». Кандидатам надо собрать по 300 000 подписей россиян.