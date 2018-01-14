В Пензе вручили награды жертвователям на строительство Спасского собора

Глава региона поздравил гостей фестиваля «Спасские вечера» с Рождеством и наступлением нового года по старому стилю, отметил, что традиции благотворительности дошли до нашего времени как историческое наследие периода Российской империи.

«В эти праздничные дни начала года было принято совершать благие дела, жертвовать на строительство храмов, помогать людям, которые в этом нуждались. В прошедшем году мы вместе с вами сделали многое для восстановления главной православной святыни Пензенского края. Вы видите, какой красоты получается наш собор. Его строительство — это плод усилий не только епархии и правительства области, городской власти, законодательных органов — к этому результату причастны все, кто жертвует на возрождение храма», — подчеркнул губернатор и поблагодарил всех, кто внес свою лепту в возрождение собора.

Иван Белозерцев выразил уверенность в том, что этот храм станет гордостью всех пензенцев.

«Это наша история, наша православная культура, это память о наших предках», — отметил он.

Вместе с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом губернатор подписал большой имбирный пряник и сделал пожертвование на завершение строительства собора.

Принять участие в росписи пряников и внести свою лепту в возведение храма могли все желающие. В рамках праздника была открыта выставка работ учеников воскресных школ, состоялась презентация общества сестер милосердия и миссионерской акцииТакже на фестивале работала культурно-историческая реконструкция рождественских гуляний XIX века, традиционная ярмарка с монастырской выпечкой, на сцене выступали артисты, желающие могли посетить экскурсию, подготовленную пензенской епархией, сообщает пресс-центр облправительства.