«Боинг» высадил пассажиров на краю обрыва. ВИДЕО

Пассажирский самолет компании Pegasus Airlines при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не «нырнул» в море.

Инцидент произошел в турецком Трабзоне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Анадолу».

162 человек, находившихся на борту «Боинга-737», успешно эвакуировали, о пострадавших не сообщается.

Причины произошедшего пока не известны.