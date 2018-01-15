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«Боинг» высадил пассажиров на краю обрыва. ВИДЕО

14 января в 16:49 596 просмотров

Пассажирский самолет компании Pegasus Airlines при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не «нырнул» в море.

Инцидент произошел в турецком Трабзоне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Анадолу».

162 человек, находившихся на борту «Боинга-737», успешно эвакуировали, о пострадавших не сообщается.

Причины произошедшего пока не известны.

Фотография: скриншот - https://ren.tv/novosti/2018-01-14/novye-fotografii-edva-ne-sehavshego-v-more-s-vpp-passazhirskogo-samoleta-v-turcii

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