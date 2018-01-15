Губернатор и инвестор закрутили символические гайки на домостроительном комбинате

150−200 тысяч квадратных метров домокомплектов в год, в зависимости от типа проекта. Такую амбициозную задачу ставит перед собой домостроительный комбинат «Бетониум». Производственные помещения действующего предприятия посетил губернатор Иван Белозерцев.

В этом году комбинат запускает новый завод по производству бетона от компании Simem с системой прогрева инертных материалов от компании Polarmatic. Общая мощность бетонного завода составит до 200 кубометров бетона в час на четырех смесителях, обеспечивающих бесперебойную работу всех цехов с параллельной загрузкой автобетоносмесителей, и линии адресной подачи бетона.

Также комбинат вводит в эксплуатацию вторую очередь оборудования по производству плит пустотного настила от компании Elematic, презентацию которой провел Андрей Березин, региональный менеджер по продажам компании Elematic, и линии циркуляции паллет с адресной подачей бетона от компании Simem Schiaslo, презентацию которой провел генеральный директор Simem Микель Фурлани.

Это позволит домостроительному комбинату стать уникальным для региона и России предприятием. Объем инвестиций в комбинат — 1,5 миллиарда рублей. Оборудование для завода поставила итальянская и финская компании, договоренность о сотрудничестве с которыми была достигнута в ходе визита делегации Пензенской области в Италию. После переговоров инвесторы пришли к выводу, что условия для сотрудничества в Пензенской области близки к идеальным.

«Мы, честно говоря, даже в какой-то манере завидуем, потому что у нас нет такой поддержки, поэтому это создает комфортные ситуации для иностранных компаний, таких как наша, давая, уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне», — отметил Микеле Фурлани.

Площадку будущего производства осмотрел губернатор Иван Белозерцев. Оборудование для проекта находится в таможенной зоне. Как только с формальностями будет покончено, приступят к его монтажу. Глава региона отметил, завод станет одним из самых современных производств в России. И сможет обеспечить потребность в жилье не только Пензенской области, но и поставлять домокомплекты в другие регионы, к примеру, в Москву и Подмосковье.

«Меня как губернатора сегодня радует, что объем ипотечного кредитования в Пензенской области за 2017 год увеличился на 26% в сравнении с 2016-м годом. Это говорит о том, что спрос на жилье у нас увеличивается», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона также отметил, что в результате запуска нового производства будут созданы дополнительные рабочие места, что очень важно для региона. Губернатор выразил надежду на то, что производство будет запущено в запланированные сроки. Руководство компании «Бетониум», в свою очередь, отметило, что без поддержки региональной власти проект не был бы реализован в столь короткие сроки.

«Огромное спасибо губернатору и правительству Пензенской области за патронаж, который был оказан заводу, за совместный визит и личное участие в переговорах с итальянцами, а также за помощь в получении гарантий от федеральных фондов, которые позволили профинансировать этот проект», — подчеркнул генеральный директор ООО «Бетониум» Сергей Папшев.

Губернатор Иван Белозерцев и генеральный директор компании Simem Микеле Фурлани закрутили символические гайки в основании одной из колонн нового бетонного завода.

Завод и систему адресной подачи в компании планируют запустить уже в апреле. На полную мощность домостроительный комбинат заработает к августу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».