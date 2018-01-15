Спасский собор планируется включить в туристические маршруты

14 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел варианты декора алтаря и внутреннего убранства Спасского собора и провел совещание с представителями подрядных организаций, работающих на объекте.

Как сообщает пресс-центр облправительства, главе региона доложили о текущей ситуации с проведением отделочных внутренних храмовых работ, о выбранной цветовой гамме с преобладанием светло-золотистых оттенков, а также показали несколько вариантов отделки пола, подобной тем, что существует, например, Исаакиевском соборе. Кроме того, участники совещания рассмотрели вопрос облицовки цокольного этажа фасадов собора.

«На сегодняшний день по строительной части сделано немало, но работа еще предстоит большая. По благоустройству территории до 1 апреля текущего года все организационные вопросы должны быть решены, проектно-сметная документация подготовлена, материалы закуплены», — сказал Иван Белозерцев и поручил создать проектный офис для оперативного решения вопросов.

Губернатор предложил привлечь к делу восстановления храма представителей мебельного кластера, а также установить ящики для сбора пожертвований в сетевых магазинах и на площадках массовых мероприятий.

«Надо давать больше информации о ходе строительства Спасского кафедрального собора. Люди, которые внесли свой вклад на его возведение, имеют право знать, на что расходуются их деньги, необходимо пояснять, на каком этапе находятся строительные работы, что сделано, что предстоит сделать в ближайшей перспективе. В этом деле необходимо проявлять творчество и инициативу, чтобы у людей возникало ощущение сопричастности к восстановлению главной православной святыни Пензенской области, чтобы они могли почувствовать, что наш общий храм строится всем миром», — пояснил глава региона.

В заключение Иван Белозерцев распорядился включить строящийся Спасский кафедральный собор в туристические маршруты, в том числе, для отдыхающих пензенских здравниц.

Все организационные вопросы, которые рассмотрели на совещании, планируется решить в десятидневный срок, добавили в пресс-центре.