Пенза вошла в топ-15 лучших городов России по качеству жизни

Финансовый университет при правительстве России подвел итоги проекта по оценке качества жизни в крупных и средних городах за 2017 год, в список лучших попала Пенза.

Сбор данных проводился при помощи опросов населения по темам:

• Качество медицинского обслуживания;

• Дороги и дорожное хозяйство;

• Культура и образование;

• Жилищное хозяйство;

• Работа городских властей;

• Миграционные настроения — готовы ли жители уехать из своего города в поисках лучших условий для жизни.

Каждую тему исследователи раскрыли при помощи вопросов, ответы на которые оценивались по шкале от 0 до 100, и социологических исследований. На их основании составили рейтинг городов с высоким качеством жизни.

Пенза заняла в рейтинге 12 место. Первой стала Тюмень, второй — Грозный, третье место — у Казани.