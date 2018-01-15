Пенза вошла в топ-15 лучших городов России по качеству жизни

Сбор данных проводился при помощи опросов населения по темам:
• Качество медицинского обслуживания;
• Дороги и дорожное хозяйство;
• Культура и образование;
• Жилищное хозяйство;
• Работа городских властей;
• Миграционные настроения — готовы ли жители уехать из своего города в поисках лучших условий для жизни.
Каждую тему исследователи раскрыли при помощи вопросов, ответы на которые оценивались по шкале от 0 до 100, и социологических исследований. На их основании составили рейтинг городов с высоким качеством жизни.
Пенза заняла в рейтинге 12 место. Первой стала Тюмень, второй — Грозный, третье место — у Казани.