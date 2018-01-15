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Одним из организаторов нападения в Перми был подросток — СМИ

15 января в 12:09 522 просмотра
, что одним из организаторов нападения на учеников школы № 127 в Перми мог быть 16-летний подросток.

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СМИ сообщают, что одним из организаторов нападения на учеников школы № 127 в Перми мог быть 16-летний подросток.

Как отмечает Life.ru, молодой человек размещал в соцсети свои фото с оружием и видео из школы «Колумбайн». У молодого человека — 17 друзей в соцсети «ВКонтакте» и 136 подписчиков.

Незадолго до нападения подросток удалил все снимки и записи со стены, кроме видео. Среди них — рассказ об автомате Калашникова, а также ролик, связанный с нападением на школу «Колумбайн».

Напомним, 15 января на учащихся школы № 127 Мотовилихинского района Перми напали неизвестные в масках, один из классов взяли в заложники. По последним данным пресс-службы минздрава Пермского края, общее число пострадавших — 15 человек, 12 из них госпитализированы. Состояние двоих из них — учительницы и 16-летнего ученика — оценивается как тяжелое, они госпитализированы. Остальные направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу, отмечает «Интерфакс». По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело.

Фотография: скриншот https://vk.com/mash

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