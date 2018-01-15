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Перекресток у «Глобуса» больше не является круговым

15 января в 12:29 1632 просмотра
, Бекешской и Суворова — на перекрестке у «Глобуса».

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В Пензе изменили схему организации дорожного движения на пересечении улиц 8 Марта, Бекешской и Суворова — на перекрестке у «Глобуса».

С 8 ноября в России при движении на круговых перекрестках приоритет получили те, кто движется по кругу. В Пензе это правило действовало на пяти перекрестках: на улицах Минской, Гагарина, Набережной реки Мойки, Аустрина и у «Глобуса».

Но у «Глобуса» — интенсивное движение, и некоторые знаки будут противоречить друг другу. Из-за этого перекресток перестал быть круговым, сообщается в документе, опубликованном на сайте горадминистрации.

Теперь такого противоречия нет: перекресток у «Глобуса» перестал быль круговым, соответствующие знаки убраны. Проезжая пересечение улиц 8 Марта, Бекешской и Суворова, водители должны руководствоваться Правилами дорожного движения и знаками приоритета.


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