Перекресток у «Глобуса» больше не является круговым

В Пензе изменили схему организации дорожного движения на пересечении улиц 8 Марта, Бекешской и Суворова — на перекрестке у «Глобуса».

С 8 ноября в России при движении на круговых перекрестках приоритет получили те, кто движется по кругу. В Пензе это правило действовало на пяти перекрестках: на улицах Минской, Гагарина, Набережной реки Мойки, Аустрина и у «Глобуса».

Но у «Глобуса» — интенсивное движение, и некоторые знаки будут противоречить друг другу. Из-за этого перекресток перестал быть круговым, сообщается в документе, опубликованном на сайте горадминистрации.

Теперь такого противоречия нет: перекресток у «Глобуса» перестал быль круговым, соответствующие знаки убраны. Проезжая пересечение улиц 8 Марта, Бекешской и Суворова, водители должны руководствоваться Правилами дорожного движения и знаками приоритета.