«Дамате» внесли в список одобренных предприятий ОАЭ

ООО «ПензаМолИнвест» (входит в группу компаний « Дамате ») получило сертификат о соответствии стандартам халяль Объединенных Арабских Эмиратов и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Таким образом, «Дамате» стала единственным российским производителем индейки, получившим право экспортировать свою продукцию в эти страны.

Компанию «ПензаМолИнвест» внесли в список одобренных предприятий на сайте Управления стандартизации и метрологии ОАЭ (ESMA). Предприятие и продукция, производимая на птицеперерабатывающем заводе в Пензенской области, получили высокую оценку и полностью соответствуют стандартам халяль ОАЭ и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия). Подтверждением тому стал сертификат, выданный компанией LLC «GULFTIC-ICSC HALAL». «Дамате» стала первым российским производителем индейки, получившим его. Помимо стран Персидского залива, документ признается в ряде других мусульманских стран.

Аудит министерства природных ресурсов и окружающей среды ОАЭ «Дамате» прошла еще в январе 2016 года и начала поставки мяса индейки в Дубай, но из-за изменений в полномочиях государственных служб Эмиратов, в 2017 году пришлось повторно пройти процедуру получения нового сертификата.

В сентябре 2017 года ООО «ПензаМолИнвест» принимало у себя на производстве инспекторов из ОАЭ и России. Они проверяли соответствие процессов убоя и переработки мусульманским канонам, выполнение планов ХАССП [международная система контроля безопасности продукции], а также санитарное состояние предприятия и персонала, состав кормов, сырья и ингредиентов.

Российский же сертификат, выдаваемый Международным центром стандартизации и сертификации халяль при Совете муфтиев России, «Дамате» имеет практически с момента основания и неоднократно его подтверждала.

Группа компаний продает мясо индейки за рубеж с 2015 года. Сейчас оно экспортируется в страны ЕС, Сербию, ОАЭ, Вьетнам, Гонконг, Габон, Бенин, Азербайджан, ЕАЭС, Демократическую Республику Конго.