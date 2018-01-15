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В Пензу будут ходить поезда с двухэтажными вагонами

15 января в 12:38 622 просмотра
, в том числе — в Пензе. О том, как изменятся вагоны, рассказал глава Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов.

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В России через несколько лет планируют запустить двухэтажные поезда на 15 маршрутах, в том числе — в Пензе. О том, как изменятся вагоны, рассказал глава Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов.

Как сообщает «Российская газета», в стране в 2018 году 11 тысяч вагонов планируют оборудовать трапами для более комфортного входа и выхода. В прошлом году такими трапами оснастили 1403 вагона. Они призваны облегчить посадку в поезд и выход из него, особенно — с колясками, маленькими детьми и тяжелым багажом. Его больше не надо переносить, можно просто скатывать.

Также вагоны продолжат оснащать розетками для подзарядки телефонов. По итогам прошлого года ими оборудовали 30% вагонов. В таких подвижных составах розетка есть в каждом купе. На верхних полках есть USB-порты, так как по требованиям противопожарной безопасности там нельзя оборудовать розетку.

«При заказе новых поездов с производителями обсуждаем возможность регулирования температуры воздуха в каждом купе, размещения душевых кабин и увеличение емкости с водой для того, чтобы пассажиры могли воспользоваться душем и воды хватило на всех», — отметил глава ФПК.

Вагоны, которые сейчас приходят от производителя, оснащены информационной магистралью под Wi-Fi, видеокамерами в коридорах и других общественных местах. В 2017 году они несколько раз помогали разрешать спорные ситуации, связанные с поведением пассажиров. Видеокамеры не планируется оборудовать в душевых кабинах, туалетах.

ФПК планирует выйти на приобретение более 600 вагонов в 2018 году, отмечает «Российская газета».

«Предварительно у нас была цифра в 686 вагонов на 2018 год, что в 1,5 раза больше программы 2017 года. В 2017 году у нас было 425 вагонов, в 2018 году мы планируем приобрести 686 вагонов ТВЗ и 10 «Ласточек». Но нам нужно еще больше», — сказал Петр Иванов.

Потребность же в двухэтажных вагонах до 2022 года составляет до тысячи штук. Их тоже намерены приобретать у отечественных производителей. В зависимости от пассажиропотока двухэтажные вагоны в 2018 году могут поставить в Ижевск, отметил он. В 2019—2020 годах планируется запустить двухэтажные поезда на 15 маршрутах: Петрозаводск, Мурманск, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань, Ульяновск, Тольятти, Уфа, Оренбург, Пенза. И с 2021 по 2022 год — еще на девяти маршрутах.


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