На диспансеризации сделают акцент на считающих себя здоровыми пензенцах

В министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали об итогах диспансеризации населения в 2017-м и нововведениях этого года.

По словам начальника отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела министерства Натальи Тюгаевой, в 2017 году план диспансеризации выполнили. На базе 35 кабинетов и девяти отделений медицинской профилактики осмотрели 230,8 тысяч человек — это 21% от застрахованного взрослого населения. Максимально активными были пациенты старше 60 лет (68%).

«Каждый человек, пришедший на диспансеризацию, имеет по два фактора риска, в том числе — нерациональное питание 45%, недостаточно физически активны — 38%, имеют избыточную массу тела 37%.

Важно, что из более 228 тысяч человек 155 тысячам было скорректировано лечение или вновь назначены схемы лечения, 12 тысяч человек направлены на стационарное лечение. Так, было выявлено 939 случаев новообразований по результатам диспансеризации, это 17% от общего числа», — рассказала она.

По итогам диспансеризации выдают паспорт здоровья. Если человек попал в первую группу, то еще — справку ГТО и справку в бассейн. Здоровых людей, из всех прошедших обследования, в Пензенской области в 2017 году оказалось 23%.

В 2018 году здоровье планируется проверить у 226,4 тысяч человек. Наталья Тюгаева подчеркнула, что подход к диспансеризации изменился.

«Теперь будет клиентоориентированная система: мы отбираем людей, которые несколько лет не посещали врача. Также акцент будет на тех людей, которые считают себя здоровыми, а не тех, которые уже проходят лечение.

С первого этапа диспансеризации ушли распространенные методы обследования, например, УЗИ. Однако остались такие, как расчет индекса массы тела, определение уровня холестерина в крови. На первый этап вышли процедуры, которые направлены на выявления определенных заболеваний по группам лиц», — рассказала она.

Кроме того, в 2018 году улучшили материально техническую базу для проведения диспансеризации, закупили новое оборудование для проведения исследований, в том числе — маммографы, гастроскопы, флюорографы.

Как отметила Наталья Тюгаева, часто люди не идут диспансеризацию, потому что считают, что это затянутая процедура. Поэтому стоит задача — пройти проверки за одно-два посещения и сократить время нахождения в поликлинике максимум до трех часов.