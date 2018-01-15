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Финогеева рассказала, где самый большой недобор по налогам

15 января в 13:37 356 просмотров
«отличились» Пенза и Городищенский район. Об этом 15 января на видеоконференции губернатора Ивана Белозерцева с главами районов сообщила министр финансов области Любовь Финогеева.

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Муниципалитеты Пензенской области недовыполнили план по налоговым и неналоговым доходам на 346 млн рублей. Больше всего «отличились» Пенза и Городищенский район. Об этом 15 января на видеоконференции губернатора Ивана Белозерцева с главами районов сообщила министр финансов области Любовь Финогеева.

«По данным на 10 января, доходная часть муниципальных бюджетов выполнена на 94,9%, недопоступило 1,6 млрд рублей при плане в 31 млрд. В частности, по налоговым и неналоговым доходам недопоступления составили 346 млн рублей, план выполнен на 96,2%", — сообщила министр.

По словам Любови Финогеевой, самый большой недобор — в Пензе (372 млн рублей) и Городищенском районе (4 млн рублей).

Однако в целом наблюдается положительная динамика: по сравнению с 2016 годом в разрезе муниципалитетов заметен прирост налоговых доходов на 473 млн или 5,8%, больше всего он — в Пачелмском, Спасском, Пензенском и Колышлейском районах. Что касается области, здесь прирост составил 1,5 млрд рублей.

«Если брать данные за два года, то мы сработали с плюсом в 8 млрд. Нам нужно и дальше заниматься созданием рабочих мест, поддерживать бизнес, взаимодействовать с налоговой службой по части легализации трудовых отношений, увеличивать зарплаты», — отметил Иван Белозерцев.

Любовь Финогеева также доложила, что муниципалитеты не выполнили план по безвозмездным поступлениям — недополучено 1,3 млрд рублей.

«Это связано с тем, что 22 муниципалитета в доходную часть включали иные межбюджетные трансферты для балансировки бюджета, надеясь, в частности, на перевыполнение плана по доходам. Также сказалось их желание участвовать во всех программах», — пояснила она.

Губернатор напомнил, что муниципалитетам надо рациональней подходить к своим бюджетам, не влезать в долги, а также не распыляться и выбирать те направления для работы, по которым есть проблемы и замечания от населения.


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