Финогеева рассказала, где самый большой недобор по налогам

«По данным на 10 января, доходная часть муниципальных бюджетов выполнена на 94,9%, недопоступило 1,6 млрд рублей при плане в 31 млрд. В частности, по налоговым и неналоговым доходам недопоступления составили 346 млн рублей, план выполнен на 96,2%", — сообщила министр.



По словам Любови Финогеевой, самый большой недобор — в Пензе (372 млн рублей) и Городищенском районе (4 млн рублей).



Однако в целом наблюдается положительная динамика: по сравнению с 2016 годом в разрезе муниципалитетов заметен прирост налоговых доходов на 473 млн или 5,8%, больше всего он — в Пачелмском, Спасском, Пензенском и Колышлейском районах. Что касается области, здесь прирост составил 1,5 млрд рублей.



«Если брать данные за два года, то мы сработали с плюсом в 8 млрд. Нам нужно и дальше заниматься созданием рабочих мест, поддерживать бизнес, взаимодействовать с налоговой службой по части легализации трудовых отношений, увеличивать зарплаты», — отметил Иван Белозерцев.



Любовь Финогеева также доложила, что муниципалитеты не выполнили план по безвозмездным поступлениям — недополучено 1,3 млрд рублей.



«Это связано с тем, что 22 муниципалитета в доходную часть включали иные межбюджетные трансферты для балансировки бюджета, надеясь, в частности, на перевыполнение плана по доходам. Также сказалось их желание участвовать во всех программах», — пояснила она.



Губернатор напомнил, что муниципалитетам надо рациональней подходить к своим бюджетам, не влезать в долги, а также не распыляться и выбирать те направления для работы, по которым есть проблемы и замечания от населения.