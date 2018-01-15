За год бензин в Пензенской области подорожал на 2,34 руб

Росстат опубликовал данные о стоимости автомобильного топлива в первую неделю нового года. По сравнению с концом 2017-го, литр бензина в Пензенской области подорожал на 50 копеек, а по сравнению с январем того же года — на два рубля.

По данным Федеральной службы статистики, 9 января средняя цена литра бензина в России составила 39,90 руб., дизельного топлива — 40,71.

Литр в Приволжском федеральном округе можно купить за 39,34 и 40,26 руб. соответственно. Из регионов ПФО самый дешевый бензин — в Уфе (38,29 руб.), на втором месте — Пенза (38,33 руб.). Дороже всего дозаправка обойдется жителям Чебоксар (40,54) и Перми (40,52). Что касается дизельного топлива, самое дешевое оно — в Пензе (39,13 руб.), самое дорогое — в Перми (42,54).

По сравнению с концом декабря, топливо в подорожало, в среднем, больше чем на 50 копеек. Так, литр бензина в Пензе вырос в цене на 0,52 руб. (по России — 0,79 руб.), дизельное топливо — на 0,66 руб. (по России — 0,22). Это ожидаемое увеличение, связанное с ростом акцизов. А вот сравнение в январем 2017-го выглядит и вовсе удручающе: тогда литр бензина стоил в Пензе 35,99 руб. То есть годовой рост составил 2,34 руб.

Но и это еще не предел, уверены эксперты: бензин продолжит дорожать в течение всего года. Например, с 1 июля акцизы вновь повысятся, на этот раз до 11,892 тыс. рублей за тонну, а следовательно, вырастет и стоимость бензина.