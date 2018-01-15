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Поедая брокколи, можно победить рак — ученые

15 января в 14:32 236 просмотров
, что с помощью бактерий, которые содержатся в брокколи, можно победить онкологическое заболевание.

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Китайские ученые уверены, что с помощью бактерий, которые содержатся в брокколи, можно победить онкологическое заболевание.

Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на VistaNews. Ученые смогли выяснить, что в брокколи в большом количестве есть бактерии, способные убивать раковые клетки.

Эксперименты ставили на лабораторных мышах. Грызунов, которым ввели определенное количество раковых клеток, поили соком из брокколи. Животные после этого стали чувствовать себя лучше, через несколько дней большая часть мышей выздоровела.

На сегодняшний день специалисты рассчитывают дозу, необходимую для излечения людей, а также ищут добровольцев для экспериментов.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=Osc-jFquBaQ

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