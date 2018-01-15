Пензенские предприятия поборются за премию правительства

Промышленные предприятия Пензенской области приглашают к участию в конкурсе (18+) на соискание премий правительства РФ в области качества в 2018 году.

Подобные премии ежегодно присуждают организациям за достижения в области качества товаров и услуг.

Участников конкурса ориентируют на применение современных инструментов менеджмента, позволяющих находить новые сегменты рынка и повышать эффективность производства, сообщает пресс-центр областного правительства.

Вне зависимости от итогов конкурса, каждая организация получит оценку своей работы с указанием сильных сторон, а также советы по улучшению качества продукции.

Организации, которые хотят принять участие в конкурсе, могут подать заявку до 26 января 2018 года. Подробности можно узнать на сайте регионального минпрома.