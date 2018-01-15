Губернатор поздравил прокурора Пензенской области с наградой президента

Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова подчеркнула, что высокие показатели в работе ведомства в 2017 году достигнуты благодаря профессионализму и упорному труду его сотрудников, а также тесному взаимодействию в работе с губернатором, правительством и Законодательным Собранием региона.

Иван Белозерцев поздравил Наталью Канцерову с награждением ее Орденом Почета.

«Президент России Владимир Путин отметил таким образом не только заслуги самой Натальи Евгеньевны, но и всего коллектива, которым она руководит. Я хочу сказать спасибо всем, кто стоит на страже законности и защиты интересов граждан в нашем регионе, и надеюсь на дальнейшую совместную плодотворную работу.

Владимир Путин поставил перед нами задачи по профилактике правонарушений, прежде всего, в подростковой среде, борьбе с коррупцией, всемерной защите законных прав и интересов граждан. И власть, и прокуратура должны работать над их выполнением. Объединение усилий — это самый эффективный путь.

Я также вижу нашу дальнейшую совместную работу в обеспечении налоговых поступлений в бюджет, легализации теневой занятости, борьбе с контрафактной алкогольной продукцией», — сказал губернатор.

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что взаимодействие прокуратуры с органами власти позволяет совершенствовать региональное законодательство в интересах жителей.

«В минувшем году законодателями рассмотрены четыре инициативы областной прокуратуры, которые уже стали нормативно-правовыми актами субъекта РФ», — сообщил он.

Завершилось мероприятие вручением ведомственных наград лучшим сотрудникам и ветеранам органов прокуратуры Пензенской области.

Как сообщает пресс-центр облправительства, за 2017 год органы прокуратуры Пензенской области выявили около 33 тысяч нарушений закона. К административной ответственности по постановлениям прокурора привлечено около двух тысяч человек, по материалам прокурорских проверок возбуждено 139 уголовных дел, вынесено более 300 предостережений. В органах прокуратуры в 2017 году рассмотрено более 15 тысяч обращений граждан и юридических лиц, из которых удовлетворено практически каждое пятое.