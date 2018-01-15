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В Лесото нашли алмаз стоимостью 40 млн долларов

15 января в 15:22 216 просмотров
, сообщает телеканал «360».

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На руднике в африканском Лесото нашли один из крупнейших алмазов в мировой истории весом в 910 каратов, сообщает телеканал «360».

Найденный драгоценный камень практически не содержит примесей азота или бора. Таких алмазов в мире добывается менее 1%. Брокерская компания оценила находку в 40 миллионов долларов.

Рудник Letseng, где обнаружили камень, славится размерами и качеством найденных алмазов. На этом месте добыли каждый пятый белый алмаз.

Крупнейший алмаз в мире «Куллинан» массой 3 106 каратов был найден в ЮАР в 1905 году. Его оценили в два миллиарда долларов и подарили королю Великобритании Эдуарду VII, который велел разделить его на девять крупных и 96 мелких бриллиантов. Часть драгоценностей украсила британскую корону.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80-741754/

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