В Лесото нашли алмаз стоимостью 40 млн долларов

На руднике в африканском Лесото нашли один из крупнейших алмазов в мировой истории весом в 910 каратов, сообщает телеканал «360».

Найденный драгоценный камень практически не содержит примесей азота или бора. Таких алмазов в мире добывается менее 1%. Брокерская компания оценила находку в 40 миллионов долларов.

Рудник Letseng, где обнаружили камень, славится размерами и качеством найденных алмазов. На этом месте добыли каждый пятый белый алмаз.

Крупнейший алмаз в мире «Куллинан» массой 3 106 каратов был найден в ЮАР в 1905 году. Его оценили в два миллиарда долларов и подарили королю Великобритании Эдуарду VII, который велел разделить его на девять крупных и 96 мелких бриллиантов. Часть драгоценностей украсила британскую корону.