Компания «Термодом» запускает акцию «20 лет успеха»

С 15 января по 28 февраля вы можете купить квартиру в ЖК «Лазурный» на Прибрежном бульваре, 1 и строении № 63 со скидкой до 5000 рублей за квадратный метр.



Так, двухкомнатная квартира на Прибрежном бульваре, 1 площадью 57 квадратных метров будет стоить всего 2 миллиона 216 тысяч рублей. Скидка составит 277 тысяч рублей.



Строение № 63 близится к сдаче. Основное преимущество этого дома для мам и пап — близость современной школы на 1100 мест. Вам не придется возить туда ребенка утром и забирать в обед: путь до школы займет не больше пяти минут. Также в шаговой доступности — детский сад, магазины, бассейн, набережная и тропа здоровья.



Дом на Прибрежном бульваре, 1 расположен в ЖК «Лазурный». Это комплекс из трех домов с огороженной придомовой территорией и уникальным ландшафтным дизайном.



Во дворе установлены собственный фонтан со светодиодной подсветкой и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе, созданы зеленые зоны. Дети могут играть на современных, прекрасно оборудованных и, главное, безопасных площадках. Большая часть парковки вынесена за пределы двора. Причем автостоянка, двор и подъезды оборудованы системой круглосуточного видеонаблюдения. Кроме того, вход и въезд на территорию ЖК «Лазурный» возможен только с помощью специальных брелоков или карты жителя.



Отдельно стоит отметить удобное расположение дома: в нескольких минутах от ЖК «Лазурный» находятся набережная, пляж, парк аттракционов, тропа здоровья, школа и детский сад.



Во всех квартирах сделана качественная черновая отделка, а по желанию покупателя холдинг готов выполнить отделку под ключ эконом, комфорт либо люкс-класса. Дом уже сдан, переехать вы сможете максимально быстро.



Количество квартир ограниченно. Выбирайте жилье и переезжайте в Город Спутник!



Ознакомиться со списком квартир, участвующих в акции, подробностями продаж и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» и в офисах продаж на улицах Радужной, 1, Московской, 107, и проспекте Строителей, 82.