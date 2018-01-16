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Французы добиваются от России выплат по царским долгам

15 января в 16:24 368 просмотров
, сообщают «РИА Новости».

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Сотни тысяч французов добиваются от России выплат долга с царских времен стоимостью — около 30 миллиардов евро, сообщают «РИА Новости».

В середине XIX века российские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. В течение 30 лет французские инвесторы вложили в проект 15 миллиардов франков — 53 миллиарда евро.

Часть вкладчиков получила прибыль, а остальные остались без всего, потому что в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат царских долгов. А в 1997 году Москва заключила договор с Парижем. В котором было сказано, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.

Несмотря на это, около 400 тысяч французов настаивают на выплатах. Она аргументируют это тем, что Россия — далеко не бедная страна.


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