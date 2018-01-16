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В Пензе работает программа стажировок выпускников

15 января в 16:33 448 просмотров

В Пензенской области активно работает программа стажировок и временного трудоустройства выпускников.

В рамках программы работодателям ежемесячно предоставляются субсидии на возмещение затрат на отплату труда стажирующихся.

Возмещение производят в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за каждого выпускника.

В 2017 году 50 выпускников прошли стажировку и трудоустроены на временные работы по профессиям: повар, бухгалтер, менеджер, менеджер-экономист, социальный педагог, специалист по социальной работе, делопроизводитель, социолог, продавец, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Во время прохождения стажировки студенты смогли наработать опыт, который отразился в трудовой книжке.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/61866/

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