В Пензе работает программа стажировок выпускников

В Пензенской области активно работает программа стажировок и временного трудоустройства выпускников.

В рамках программы работодателям ежемесячно предоставляются субсидии на возмещение затрат на отплату труда стажирующихся.

Возмещение производят в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за каждого выпускника.

В 2017 году 50 выпускников прошли стажировку и трудоустроены на временные работы по профессиям: повар, бухгалтер, менеджер, менеджер-экономист, социальный педагог, специалист по социальной работе, делопроизводитель, социолог, продавец, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Во время прохождения стажировки студенты смогли наработать опыт, который отразился в трудовой книжке.