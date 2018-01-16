В Пензе работает программа стажировок выпускников

В рамках программы работодателям ежемесячно предоставляются субсидии на возмещение затрат на отплату труда стажирующихся.
Возмещение производят в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за каждого выпускника.
В 2017 году 50 выпускников прошли стажировку и трудоустроены на временные работы по профессиям: повар, бухгалтер, менеджер, менеджер-экономист, социальный педагог, специалист по социальной работе, делопроизводитель, социолог, продавец, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Во время прохождения стажировки студенты смогли наработать опыт, который отразился в трудовой книжке.