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В Пензенской области за отсутствие автокресел оштрафовали 67 водителей

15 января в 17:13 448 просмотров
«Автокресло — детям».

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В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Автокресло — детям».

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, акцию провели 12 января. За один день к административной ответственности привлекли 67 водителей, которые нарушили требования по перевозке детей.

Нарушителям грозит штраф 3000 рублей.


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