В Пензенской области за отсутствие автокресел оштрафовали 67 водителей

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, акцию провели 12 января. За один день к административной ответственности привлекли 67 водителей, которые нарушили требования по перевозке детей.
Нарушителям грозит штраф 3000 рублей.
В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Автокресло — детям».
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, акцию провели 12 января. За один день к административной ответственности привлекли 67 водителей, которые нарушили требования по перевозке детей.
Нарушителям грозит штраф 3000 рублей.