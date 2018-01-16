Абоненты Tele2 наговорили в новогоднюю ночь 140 млн минут

Tele2 подвел итоги работы сети в период новогодних праздников. С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года клиенты оператора совершили почти 900 млн поздравительных звонков общей продолжительностью более 2,2 млрд минут.

В новогоднюю ночь абоненты Tele2 сделали более 60 млн исходящих вызовов общей продолжительностью 140 млн минут. Наибольшее количество звонков было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы нового года, как это было раньше. Почти 50% телефонных поздравлений пришлись на время с 18 до 22 часов. Пензенские абоненты оператора позвонили более 200 тысяч раз длительностью 400 тысячи минут.

Интернет-трафик Tele2 в новогоднюю ночь вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза: всего с 31 декабря на 1 января клиенты оператора использовали 1,5 Пб данных. Что касается пензенского региона, то здесь абоненты потратили суммарно 9,5 Тб за сутки.

Количество исходящих вызовов, совершенных абонентами Tele2 в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, достигло почти 900 млн. Средняя продолжительность одного вызова составила 2,5 минуты. Активно в эти дни голосовой связью пользовались и абоненты из Пензы — вместе они совершили 3 млн новогодних звонков.

На праздниках объем интернет-трафика увеличился почти в 2,5 раза и превысил 30 Пб. Такой рост обусловлен популярностью тарифов новой линейки «Мой Tele2», которые включают безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах.