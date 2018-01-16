Вам будет интересно
Наши новости
В Саратове запатентовали робот грудного ребенка
Уровень воды на Байкале опустился ниже критической отметки
Физики создали топологический изолятор в неупорядоченной среде
У креативных людей взаимосвязаны нейронные сети мозга — ученые
Американские ученые назвали главную опасность соли
Гильермо дель Торо: в песне «Очи черные» прячется русская ДНК
Властям регионов РФ рекомендовали простимулировать рождаемость
Полиция Лондона назвала смерть солистки The Cranberries необъяснимой
В контактном зоопарке Вологды появился тибетский як
В Саратове ректор консерватории отменил концерт шансона

Российские женщины не хотят выходить замуж — эксперы

16 января в 10:55 488 просмотров
, сообщают «Известия».

" data-title="Российские женщины не хотят выходить замуж — эксперы — Пенза-пресс, рунет за день">

В России за последние пять лет зафиксировали сокращение числа желающих официально оформить брак, сообщают «Известия».

По данным опроса с 2015 по 2017 годы, 40% отношений не были зарегистрированы в ЗАГСе. В 2017 году 40,8% гражданских жен собирались официально выйти замуж. В 2012 году под венец планировали пойти 43,7% опрошенных. В случае беременности и рождения ребенка в 2017 году планировали оформить отношения 56,7% женщин, по сравнению с 2012 годом, там процент был больше — 60,1.

У мужчин отношение к штампу в паспорте практически не изменилось. В 2017 году жениться планировали 39% гражданских мужей.

Эксперты подчеркивают, что разрыв между количеством женщин и мужчин, планирующих отправиться в ЗАГС, сократился. В связи с этим отношение обоих полов к браку стало практически одинаковым.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60