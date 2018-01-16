Бывший глава «Пенздормоста» займется озеленением

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, 16 января Сергей Волков в ходе аппаратного совещания сообщил, что на пост директора МУП «Зеленое хозяйство» назначили Вячеслава Голохвастова.
Ранее он возглавлял МУП «Пензадормост».
В Пензенской области произошли кадровые перестановки, о которых сообщил и. о. главы горадминистрации Сергей Волков.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, 16 января Сергей Волков в ходе аппаратного совещания сообщил, что на пост директора МУП «Зеленое хозяйство» назначили Вячеслава Голохвастова.
Ранее он возглавлял МУП «Пензадормост».