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Бывший глава «Пенздормоста» займется озеленением

16 января в 11:18 666 просмотров
, о которых сообщил и. о. главы горадминистрации Сергей Волков.

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В Пензенской области произошли кадровые перестановки, о которых сообщил и. о. главы горадминистрации Сергей Волков.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, 16 января Сергей Волков в ходе аппаратного совещания сообщил, что на пост директора МУП «Зеленое хозяйство» назначили Вячеслава Голохвастова.

Ранее он возглавлял МУП «Пензадормост».


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