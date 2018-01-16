Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцы могут оформить банковскую карту от «Ростелекома»
В Пензе впервые пройдет кубок чемпионов КВН
В Пензе турфирма вернула деньги за отмененный из-за вируса Коксаки отдых
Губернатор посетил перспективное предприятие Неверкинского района
Пензенцы не понимают правила проезда в сторону ул. Некрасова
Дань моде или необходимость? Как пензенцы наряжают питомцев в холода
Пензенцы показали жуткие продукты из магазинов
«Дом.ru» подготовил подарки для каждого клиента
В Пензе 18 января начнут демонтаж главной елки
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 17,7%

Белозерцев: Кузнецк нуждается в интенсивном развитии производства

16 января в 12:07 406 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с производственниками Кузнецкого района.

В Кузнецком районе зарегистрировано 3128 субъектов малого и среднего предпринимательства, реализован ряд крупных инвестиционных проектов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Иван Белозерцев отметил, что от работы местного бизнеса зависит развитие как Кузнецкого района, так и региона в целом.

«По итогам социологических исследований, для жителей на первом месте стоит вопрос, связанный не с системой ЖКХ, не с обеспечением доступной медицинской помощи, а с созданием новых рабочих мест. Поэтому наши усилия направлены на еще более интенсивное развитие производства.

Поддержка малого и среднего бизнеса создает основу для развития экономики. В регионе действуют государственные программы финансовой помощи, оказываемой предприятиям при проведении модернизации и расширении производственных площадей. Принято решение об увеличении срока возврата финансовых средств и максимальной суммы кредита, выдаваемой фондом «Поручитель», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Также глава региона обратил внимание на областные программы капитального ремонта муниципальных школ, сельских домов культуры, решение вопросов по обеспечению водоснабжения населения и установке наружного освещения в городах и поселках.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/61966/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60