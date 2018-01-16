Белозерцев: Кузнецк нуждается в интенсивном развитии производства

В Кузнецком районе зарегистрировано 3128 субъектов малого и среднего предпринимательства, реализован ряд крупных инвестиционных проектов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Иван Белозерцев отметил, что от работы местного бизнеса зависит развитие как Кузнецкого района, так и региона в целом.

«По итогам социологических исследований, для жителей на первом месте стоит вопрос, связанный не с системой ЖКХ, не с обеспечением доступной медицинской помощи, а с созданием новых рабочих мест. Поэтому наши усилия направлены на еще более интенсивное развитие производства.

Поддержка малого и среднего бизнеса создает основу для развития экономики. В регионе действуют государственные программы финансовой помощи, оказываемой предприятиям при проведении модернизации и расширении производственных площадей. Принято решение об увеличении срока возврата финансовых средств и максимальной суммы кредита, выдаваемой фондом «Поручитель», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Также глава региона обратил внимание на областные программы капитального ремонта муниципальных школ, сельских домов культуры, решение вопросов по обеспечению водоснабжения населения и установке наружного освещения в городах и поселках.