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В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 17,7%

16 января в 12:33 588 просмотров
, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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В Пензенской области заболеваемость ОРВИ находится ниже эпидпорога, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю в Пензенской области было зарегистрировано 2051 случай ОРВИ, что составило 150,7 на 100 тысяч населения. Острыми респираторными вирусными инфекциями переболели 0,15% взрослых жителей региона и 0,28% детей до 14 лет, что ниже эпидпорога на 17,7%.

«В Пензе в течение второй недели 2018 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 1327 случаев; показатель заболеваемости — 254,5 на 100 тысяч населения. Кроме того, были идентифицированы вирусы парагриппа (21,4% положительных результатов), аденовирусы (21,4%), риновирусы (53,6%)», — сообщили в пресс-службе управления.

Заболеваемость населения гриппом не регистрируется.

В Пензенской области вакцинация населения против гриппа завершена, всего сделали прививки 48% жителей.


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