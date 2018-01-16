Американские ученые назвали главную опасность соли

Американские ученые доказали, что регулярное употребление чрезмерного количества соли провоцирует изменения иммунной системы в кишечнике, которые влекут за собой деградацию когнитивных функций человека, сообщает Lenta.ru.

Злоупотребление солью в течение трех недель приводит к уменьшению мозгового кровотока, когнитивным нарушениям, но и не меняет артериальное давление.

Если часто употреблять в пищу большое количество соли, то есть риск увеличения клеток Т-хелперов 17 в кишечнике и производство ими молекул интерлейкина-17, что приводит к негативному влиянию на мозговое кровообращение.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не более пяти граммов соли, так как это может предотвращать примерно 2,5 миллиона смертей ежегодно.