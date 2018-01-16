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Американские ученые назвали главную опасность соли

16 января в 12:59 396 просмотров
, что регулярное употребление чрезмерного количества соли провоцирует изменения иммунной системы в кишечнике, которые влекут за собой деградацию когнитивных функций человека, сообщает Lenta.ru.

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Американские ученые доказали, что регулярное употребление чрезмерного количества соли провоцирует изменения иммунной системы в кишечнике, которые влекут за собой деградацию когнитивных функций человека, сообщает Lenta.ru.

Злоупотребление солью в течение трех недель приводит к уменьшению мозгового кровотока, когнитивным нарушениям, но и не меняет артериальное давление.

Если часто употреблять в пищу большое количество соли, то есть риск увеличения клеток Т-хелперов 17 в кишечнике и производство ими молекул интерлейкина-17, что приводит к негативному влиянию на мозговое кровообращение.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не более пяти граммов соли, так как это может предотвращать примерно 2,5 миллиона смертей ежегодно.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE-%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE-3014768/

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